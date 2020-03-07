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2:06   7 Марта 2020
Весь мир

Решение о приобретении НАСА дополнительных мест на «Союзе» пока не принято окончательно

Решение о приобретении НАСА дополнительных мест на «Союзе» пока не принято окончательно

Руководство НАСА пока не приняло окончательное решение о приобретении дополнительных мест на российском корабле «Союз» для отправки американских астронавтов на МКС, пишет в пятницу РИА Новости со ссылкой на представителя космического агентства Дэниела Хуотта.

Ранее замглавы НАСА Дуглас Ловерро сообщил о планах купить одно место, отметив, что переговоры с российской стороной еще не завершены.

«Таким образом, окончательное решение в настоящий момент не принято», — сказал по этому поводу представитель ведомства.

В декабре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что НАСА получит по одному месту на кораблях «Союз МС-17» (будет запущен в октябре 2020 года) и «Союз МС-18» (запуск в апреле 2021 года). Данная мера принята на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей, чтобы на МКС находился по меньшей мере один американский астронавт до октября 2021 года.

В феврале 2020 года Рогозин назвал апрель вероятным временем подписания контракта с НАСА на покупку мест в кораблях «Союз».

Напомним, американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle не используется с 2011 года, и экипажи летают на МКС только на российских «Союзах».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #космос #союз

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