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1:19   7 Марта 2020
Весь мир

Группа террористов из Чада, сражавшихся на стороне ПНС, попала в плен к ЛНА

Группа террористов из Чада, сражавшихся на стороне ПНС, попала в плен к ЛНА

Ливийская национальная армия сообщила в пятницу в Facebook о захвате группы наемников из Чада, сражавшихся на стороне нелегитимного Правительства национального согласия Ливии.

Уточняется, что на направлении Аль-Хира были взяты в плен и заключены под стражу несколько джихадистов. Это стало очередным доказательством того, что руководство ПНС сотрудничает с террористическими группировками Африки и Ближнего Востока.

Сейчас в окрестностях Триполи царит напряженная обстановка. ПНС, активно поддерживаемое Турцией, со всех сторон обстреливает позиции ЛНА. Несмотря на данное обещание, Анкара не прекратила снабжать боевиков ПНС оружием, боеприпасами и техникой. Известно, что утром 6 марта в руки радикалов попала очередная крупная партия турецкого вооружения, включающая новейшие радары и беспилотники.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #террористы #лна #пнс ливии

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