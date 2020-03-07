Группа террористов из Чада, сражавшихся на стороне ПНС, попала в плен к ЛНА

Ливийская национальная армия сообщила в пятницу в Facebook о захвате группы наемников из Чада, сражавшихся на стороне нелегитимного Правительства национального согласия Ливии.

Уточняется, что на направлении Аль-Хира были взяты в плен и заключены под стражу несколько джихадистов. Это стало очередным доказательством того, что руководство ПНС сотрудничает с террористическими группировками Африки и Ближнего Востока.

Сейчас в окрестностях Триполи царит напряженная обстановка. ПНС, активно поддерживаемое Турцией, со всех сторон обстреливает позиции ЛНА. Несмотря на данное обещание, Анкара не прекратила снабжать боевиков ПНС оружием, боеприпасами и техникой. Известно, что утром 6 марта в руки радикалов попала очередная крупная партия турецкого вооружения, включающая новейшие радары и беспилотники.