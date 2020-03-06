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22:44   6 Марта 2020
Весь мир

Террористы шесть раз нарушили перемирие в Идлибе

Террористы шесть раз нарушили перемирие в Идлибе

Террористы шесть раз нарушили режим тишины в Идлибской зоне деэскалации, обстреляв ряд населенных пунктов, рассказал в пятницу на брифинге глава ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Напомним, режим прекращения огня в Идлибе действует с 00:01 6 марта. С этого момента боевики, как отметил Журавлев, совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Иккопровинции Латакия.

Российские военные призвали командиров идлибских бандформирований отказаться от вооруженных провокаций и приступить к мирному урегулированию.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #боевики #обстрел #режим тишины #цпвс

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