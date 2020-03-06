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22:15   6 Марта 2020
Весь мир

СБ ООН отклонил заявление в поддержку соглашений РФ и Турции по Сирии из-за позиции США

СБ ООН отклонил заявление в поддержку соглашений РФ и Турции по Сирии из-за позиции США

Совбез ООН отклонил общее заявление в поддержку договоренностей лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, так как его не поддержали американские делегаты, пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал прессе по завершении закрытых консультаций Совбеза, что сообщил коллегам о российско-турецких договоренностях.

«Члены СБ приняли их к сведению и в разной степени поддержали, — отметил дипломат. — Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно».

Небензя не стал говорить, что это была за делегация, но участвовавшие во встрече дипломаты рассказали ТАСС, что заявление отвергли США.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #турция #оон

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