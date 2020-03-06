Небензя заявил о практически полном соблюдении режима тишины в Идлибе

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что стороны конфликта в сирийском Идлибе в целом соблюдают режим прекращения боевых действий, отмечаются только единичные столкновения.

Инициаторами являются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые не намерены соблюдать договоренности.

Как пишет Федеральное агентство новостей, 6 марта в районе трассы М5 беспилотник террористов сбросил две самодельные бомбы на позиции военнослужащих САР, где в тот момент была группа корреспондентов агентства Anna News. По данным агентства, его сотрудники не пострадали, но обломки пробили каску одного из них.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.