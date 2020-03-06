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Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

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 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Премьер-министр Ирландии 12 марта встретится с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Ирландии 12 марта встретится с Трампом в Белом доме

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22:03   6 Марта 2020
Весь мир

Небензя заявил о практически полном соблюдении режима тишины в Идлибе

Небензя заявил о практически полном соблюдении режима тишины в Идлибе

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что стороны конфликта в сирийском Идлибе в целом соблюдают режим прекращения боевых действий, отмечаются только единичные столкновения.

Инициаторами являются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые не намерены соблюдать договоренности.

Как пишет Федеральное агентство новостей, 6 марта в районе трассы М5 беспилотник террористов сбросил две самодельные бомбы на позиции военнослужащих САР, где в тот момент была группа корреспондентов агентства Anna News. По данным агентства, его сотрудники не пострадали, но обломки пробили каску одного из них.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #террористы #перемирие

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