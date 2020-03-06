«Невские новости» стали одним из трех самых цитируемых петербургских СМИ

Издание «Невские новости» стало одним из трех самых цитируемых петербургских СМИ с индексом цитирования 1 193,15 согласно рейтингу, опубликованному независимой исследовательской компанией «Медиалогия» по итогам прошедшего года.

Эта компания проводит анализ СМИ и социальных медиа.

В рейтинг, состоящий из 25 информагентств, также вошли «Петербургский дневник» с ИЦ 1 125,36, интернет-канал 78.ru (1 063, 22), телеканал «Санкт-Петербург» (350,01). Им достались места в первой десятке.

Стоит отметить, что при создании рейтинга не учитывались профильная направленность СМИ, постоянная перекрестная цитируемость, показатели тиража, аудитории и посещаемости.