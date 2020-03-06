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21:31   6 Марта 2020
Россия

«Невские новости» стали одним из трех самых цитируемых петербургских СМИ

«Невские новости» стали одним из трех самых цитируемых петербургских СМИ

Издание «Невские новости» стало одним из трех самых цитируемых петербургских СМИ с индексом цитирования 1 193,15 согласно рейтингу, опубликованному независимой исследовательской компанией «Медиалогия» по итогам прошедшего года.

Эта компания проводит анализ СМИ и социальных медиа.

В рейтинг, состоящий из 25 информагентств, также вошли «Петербургский дневник» с ИЦ 1 125,36, интернет-канал 78.ru (1 063, 22), телеканал «Санкт-Петербург» (350,01). Им достались места в первой десятке.

Стоит отметить, что при создании рейтинга не учитывались профильная направленность СМИ, постоянная перекрестная цитируемость, показатели тиража, аудитории и посещаемости.  

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #рейтинг #сми #невские новости

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