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20:59   6 Марта 2020
Общество

Политолог Крутаков прокомментировал обвинение Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Политолог Крутаков прокомментировал обвинение Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Предостережение для российских бизнесменов, сделанное президентом Владимиром Путиным еще в начале 2000--х годов, напомнил предпринимателю Олегу Тинькову политолог Леонид Крутаков.

Аналитик и публицист Крутаков, комментируя обвинения Минюстом США в адрес Тинькова из-за подачи ложных налоговых сведений, привел слова главы государства о хранении денег за рубежом, пишет «ЦарьГрад»

«Собственно говоря, помним слова президента: возвращайте деньги из оффшоров, иначе потом замучаетесь пыль глотать, как вернуть их», – отметил эксперт.

Крутаков подчеркнул, что совет касается не только простых граждан, но и предпринимателей. По словам политолога, накопление сбережений в иностранных финансовых организациях абсолютно не гарантирует банковской тайны и соблюдения принципов законности.

Олегу Тинькову по обвинению Минюста США грозит до шести лет лишения свободы. Однако это не единственная проблема, с которой столкнулся бизнесмен. Ранее он заявил об обнаружении у себя острой формы лейкемии.

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Автор: Василий Пименов
#сша #путин #обвинение #тиньков #офшор

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