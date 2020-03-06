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20:47   6 Марта 2020
Россия

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Оппозиционеры, выступавшие в защиту членов группировки «Сеть» (организация признана в РФ террористической), резко поменяли свое мнение после обличительного расследования «Медузы». Либералы были вынуждены признать, что фигуранты «Сети» не «невинные страйкбольщики», а вероятные убийцы.

В материале «Медузы» сообщается, что пропавшие в Пензе друзья членов «Сети» — Артем Дорофеев и Екатерине Левченко — были убиты по приказу одного из лидеров группировки Дмитрия Пчелинцева.

До публикации статьи представители «либеральной тусовки» всячески поддерживали осужденных по делу о терроризме. Россиян активно пытались убедить в том, что признание из задержанных якобы «выбивали».

Однако у оппозиционеров не осталось аргументов, после того, как «Медуза» разместила признание в убийстве Артема от участника «Сети» Алексея Полтавца. Он же и рассказал, что Катю также убили участники сообщества. После такой информации представителям либеральной прослойки не оставалось ничего, кроме как «сменить курс» и перестать активно педалировать информацию о «невиновности» участников радикальной группировки.

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Автор: Юлия Яковлева
#сеть #медуза

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