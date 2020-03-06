Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Корпорация Renault первой в России решила внедрить технологию обновления программного обеспечения информационно-развлекательного комплекса «по воздуху».

Собственники автомобилей со встроенной системой Easy Link смогут обновлять ПО без посещения дилерского центра. Подробности нововведения сообщили в пресс-центре торговой марки.

В настоящее время обновление доступно для первых полутора тысяч владельцев нового Arkana. Скоро данная функция появится у собственников других автомобилей Renault с функцией Easy Link.

Обновление можно загрузить по примеру установки на мобильном телефоне. Новое программное обеспечение загружается в фоновом режиме и начинает действовать после того, как машина останавливается. Создатели утверждают, что после подтверждения система закончит установку даже без наличия водителя в салоне.