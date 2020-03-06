Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Член союза журналистов России Игорь Алексеев решил поддержать похищенных боевиками террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии российских социологов, выйдя на пикет возле ливийского посольства в Москве.

Как пишет ФАН, журналист отметил, что вышел на пикет из-за полного беззакония, творящегося в захваченном боевиками Триполи, в том числе к его коллегам и социологам. Он подчеркнул, что наша обязанность помочь социологам, незаконно удерживаемым триполитанскими боевиками.

Алексеев обратил внимание на опасность профессии журналиста, при этом добавив, что профессия социолога стала не менее опасной. Он выразил искреннее непонимание, какую угрозу для преступного режима ПНС Ливии могли представлять ученые, заявив о необходимости скорейшего разрешения этой ситуации.