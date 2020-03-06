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20:10   6 Марта 2020
Весь мир

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Американские ученые изучили влияние кофе на конвергентный и дивергентный типы мышления.

В ходе исследования выяснилось, что кофе помогает человеку искать конкретные решения важных проблем, а также выполнять поставленные задачи. При этом, бодрящий напиток никак не стимулирует креативность.

Многие люди ошибочно считают, что употребление кофе может помочь создать что-то новое. Однако напиток больше активизирует конвергентное мышление, отвечающее за концентрацию и решение конкретных ситуаций.

Эксперимент проводили на 80 добровольцах. Каждый из них прошел тест на уровень конвергентного и дивергентного мышления. Последний часто связывают с деятельностью творческих людей. Он помогает создать яркие и оригинальные идеи.

Добровольцам предложили выпить чашку крепкого кофе и посмотрели на эффект, который он произвел. В итоге стало ясно, что кофеин никак не влияет на мышление, связанное с созданием новых и необычных идей, но помогает лучше концентрироваться.

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Автор: Ирина Большунова
#ученые #кофе

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