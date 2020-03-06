Десятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ ФАН выявил оппозиционных «заводил» страны

Федеральное агентство новостей представило десятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ. В лидеры вырвалась «Новая газета», за последнюю неделю опубликовавшая 89 откровенно антиправительственных материалов.

На втором месте стабильно остается «МБХ Медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского, редакция которого всего лишь на одну статью отстала от НГ. Тройку замкнуло «Эхо Москвы», наваяв 86 статей либеральной направленности.

Оппозиционеры раскрутили фейки о том, что депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» 15 марта якобы соберутся на митинг в поддержку Конституции РФ, а также, что власти без конкурса закупили медицинских масок на 200 млн рублей.

О том, что данные не соответствуют действительности, рассказал замначальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Он отметил, что заявок на проведении каких-либо митингов не поступало, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Однако «горячую» новость успели также подхватить «Дождь» и «Коммерсантъ». Что касается закупки российскими властями тканевых масок, отличились сотрудники «Московского комсомольца», которые дезинформировали читателей сообщениями о «коррупции».

В беседе с ФАН политический аналитик и социолог Алексей Филиппов указал, что первые строчки рейтинга из раза в раз остаются за одними и теми же СМИ, что хорошо выявляет «заводил».