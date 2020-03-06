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19:53   6 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Священники устроили драку с прихожанами в одесской церкви

Священники устроили драку с прихожанами в одесской церкви

Массовая драка, в которую были вовлечены даже священники, произошла в одесском храме.

Выяснение отношений произошло в одесском храме Рождества Христова, так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В ролике видно, что как минимум двое священнослужителей попали в потасовку и из-за этого оказались на полу. Прихожане церкви тоже были вынуждены вступить в драку.

Причиной конфликта стало «деление» власти между новыми и старыми настоятелями храма. До 2019 года он был под управлением непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Однако новый правящий Одесский и Балтийский архиерей от ПЦУ отстранил настоятеля от храма и прихода и запретил ему служить до той поры, пока тот не достигнет «полного покаяния и исправления».

Митрополит УПЦ КП Филарет, который вкладывает силы в то, чтобы воссоздать Киевский патриархат, пользуясь своими полномочиями, вернул настоятелю должность. С тех пор в храме постоянно происходят «разборы полетов» и попытки захватить имущества то с одной, то с другой стороны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#драка #одесса #церковь #храм

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