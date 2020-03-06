Союз биатлонистов России свалил собственные неудачи на NEWS.ru

Союз биатлонистов России обвинил издание NEWS.ru в том, что менеджер антидопингового комитета Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек подала заявление в полицию на спортсмена Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

СМИ опубликовало интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, в котором говорилось о биатлонисте Логинове. После этого разразился очередной скандал, в которое также вмешался комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев. Он заявил, что обыски в номере спортсмена произошли с подачи СМИ. Якобы именно на слова Тихонова опиралась Фуссек при подаче заявления в полицию.

Олимпийский чемпион в ответ назвал Губерниева «болваном». Он заявил, что никогда не разговаривал с Фуссек и не виделся с Александром Касперовичем на Чемпионате мира.

Журналисты советуют фигурантам дела определиться, кто именно сделал донос, и провести внутреннее расследование в Союзе биатлонистов РФ. Кроме того, в NEWS.ru напомнили, что интервью вышло уже после обнародования информации.

Ранее Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что на его спортсмена в Италии не открывали уголовное дело после обысков. Он пообещал уточнить информацию после возвращения в Россию.