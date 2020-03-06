Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
19:37   6 Марта 2020
Общество

Жители Москвы и Подмосковья чаще всех меняли имена и фамилии среди россиян

Жители Москвы и Подмосковья чаще всех меняли имена и фамилии среди россиян

Жители России стали чаще менять имена и фамилии, это следует из данных министерства юстиции. В прошлом году было зарегистрировано 91,3 тысячи подобных актов гражданского состояния.

Как передает NEWS.ru, чаще всего поменять имя или фамилию хотели москвичи, петербуржцы и жители Подмосковья. В топ-5 этого рейтинга попали также Краснодарский край и Ростовская область. Меньше всего сменой персональных данных озабочены в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Издание напоминает, что смена имени не поможет снять какие-либо обязательства перед государством. Речь идет в том числе о службе в армии и задолженности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#имя #персональные данные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...