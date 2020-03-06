Жители России стали чаще менять имена и фамилии, это следует из данных министерства юстиции. В прошлом году было зарегистрировано 91,3 тысячи подобных актов гражданского состояния.

Как передает NEWS.ru, чаще всего поменять имя или фамилию хотели москвичи, петербуржцы и жители Подмосковья. В топ-5 этого рейтинга попали также Краснодарский край и Ростовская область. Меньше всего сменой персональных данных озабочены в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Издание напоминает, что смена имени не поможет снять какие-либо обязательства перед государством. Речь идет в том числе о службе в армии и задолженности.