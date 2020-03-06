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19:13   6 Марта 2020
Россия

Гаспарян считает, что в ближайшие дни в Гааге начнется обострение по делу MH17

Гаспарян считает, что в ближайшие дни в Гааге начнется обострение по делу MH17

Даже после окончания расследования обстоятельств резонансной международной трагедии, связанной с крушением малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе, не стоит ждать прекращения антироссийского поведения со стороны представителей власти Нидерландов. Подобное мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Армен Гаспарян.

«Я не верю, что Голландия изменит свою манеру поведения в этом вопросе», — заявил эксперт, указывая на свою уверенность в том, что суд по данному делу окажется столь же политизированным, как и работа международной Совместной следственной группы.

Аналитик указал на то, что за все время в Голландии так и не задались важными вопросами о том, кто дал разрешение на пролет пассажирского авиалайнера над зоной боевых действий, а также почему до сих пор у Киева не потребовали «отчет о тех самых «Буках» с теми самыми номерами». Анализируя нынешнее положение дел, эксперт пришел к выводу: «Очевидно, что это будет «судилище». При этом им была высказана уверенность в том, что в Голландии уже в ближайшие дни стоит ожидать «обострение по фейкам».

«Эту тему все время нужно поддерживать в тренде», - резюмировал Гаспарян, указывая на то, что новых поводов для антироссийских выпадов сейчас нет на фоне чего, «по сценарию, должна начаться коллективная могучая истерика».

Ранее сообщалось о том, что Голландские парламентарии склонны все более скептически относиться к невиновности Украины в деле MH17.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #политика

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