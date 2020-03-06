Путин рассказал, почему он не будет возглавлять Госсовет

Президент России Владимир Путин заявил, что не возглавит Государственный совет после окончания своего президентского срока. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками Ивановского завода «Полет».

Российский лидер считает, что переход России к парламентской республики скажется негативно на судьбе государства. Президент отметил, что в России нет устойчивых политических партий, которые есть в Европе, а также подчеркнул, что даже европейская система не совершенна.

Путин отметил, что не хочет ради сохранения полномочий создавать неприемлемую или разрушительную для страны схему.