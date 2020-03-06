Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
18:57   6 Марта 2020
Россия

Путин рассказал, почему он не будет возглавлять Госсовет

Путин рассказал, почему он не будет возглавлять Госсовет

Президент России Владимир Путин заявил, что не возглавит Государственный совет после окончания своего президентского срока. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками Ивановского завода «Полет».

Российский лидер считает, что переход России к парламентской республики скажется негативно на судьбе государства. Президент отметил, что в России нет устойчивых политических партий, которые есть в Европе, а также подчеркнул, что даже европейская система не совершенна.

Путин отметил, что не хочет ради сохранения полномочий создавать неприемлемую или разрушительную для страны схему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #госсовет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...