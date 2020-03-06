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18:42   6 Марта 2020
Россия

ФНС использует современные технологии для налогового мониторинга в России

ФНС использует современные технологии для налогового мониторинга в России

Новые системы, введенные Федеральной налоговой службой, упрощают ведение бизнеса в РФ. Инициативы основаны на анализе крупных баз, а также использовании искусственного интеллекта. О том, как работают нововведения, объяснил глава ФНС Даниил Егоров.

В беседе с директором представительства Всемирного банка в России Рено Селигманном он рассказал о возможностях электронного администрирования НДС. Благодаря этой системе можно определять расхождения, а также проводить проверки в автоматическом режиме.

Особое внимание руководитель ФНС уделил проекту по внедрению онлайн-касс, сообщает телеканал «360». Благодаря этой системе можно следить за продажами буквально в режиме реального времени. При этом сами покупатели могут проконтролировать, чтобы чек выдали правильно. Для этого достаточно отсканировать QR-код приложением в смартфоне.

Кроме того, Федеральная налоговая служба использует дистанционный налоговый мониторинг. Благодаря ему можно контролировать ситуацию без выездных проверок. Специалисты изучают данные учетных систем налогоплательщиков.

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Автор: Василий Пименов
#россия #технологии #фнс #онлайн-кассы

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