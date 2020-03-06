Экс-депутат Верховной рады рассказал, в чем Зеленский копирует Порошенко

Политик Евгений Мураев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский копирует методы ведения внутренней и внешней политики государства у экс-президента Украины Петра Порошенко.

Мураев отметил, что для него Зеленский является «политическим сыном» Порошенко из-за схожести программ. По словам Мураева, многие соратники Порошенко занимают должности в Верховной раде. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Как отметил экс-депутат, нынешняя система ценностей Зеленского говорит о том, что подобные назначения предсказуемы. Мураев пояснил, что, возможно, новый состав Кабмина определялся исходя не из личных пожеланий украинского президента, а определенных лиц, которые «действуют наперекор народу».

Телеканал RT сообщал: Зеленский заявил, что новому правительству необходимо разработать план по поддержке украинской промышленности и торговле. Президент отметил, что думает над созданием министерства в этой области.