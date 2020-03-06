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18:33   6 Марта 2020
Политика

Экс-депутат Верховной рады рассказал, в чем Зеленский копирует Порошенко

Экс-депутат Верховной рады рассказал, в чем Зеленский копирует Порошенко

Политик Евгений Мураев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский копирует методы ведения внутренней и внешней политики государства у экс-президента Украины Петра Порошенко.

Мураев отметил, что для него Зеленский является «политическим сыном» Порошенко из-за схожести программ. По словам Мураева, многие соратники Порошенко занимают должности в Верховной раде. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Как отметил экс-депутат, нынешняя система ценностей Зеленского говорит о том, что подобные назначения предсказуемы. Мураев пояснил, что, возможно, новый состав Кабмина определялся исходя не из личных пожеланий украинского президента, а определенных лиц, которые «действуют наперекор народу». 

Телеканал RT сообщал: Зеленский заявил, что новому правительству необходимо разработать план по поддержке украинской промышленности и торговле. Президент отметил, что думает над созданием министерства в этой области. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#порошенко #верховная рада #зеленский

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