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18:31   6 Марта 2020
Россия

Экономист Шабанов не видит проблемы в случае банкротства 38 российских банков

Экономист Шабанов не видит проблемы в случае банкротства 38 российских банков

Аналитики утверждают, что в 2020 году 38 российских банков могут столкнуться с банкротством, однако, как считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов, это затронет только «карманные» организации, а простым россиянам переживать не стоит.

Накануне рейтинговое агентство «Эксперт РА» выяснило, что в 2020 году 38 банков России находятся на грани дефолта, при том, что в целом ситуация в отечественной банковской сфере положительная.

Экономист отмечает, что речь идет о малоизвестных финансовых организациях, которые также называют «карманными». Такие банки обычно создаются бизнесменами для закрытия потребностей определенного вида бизнеса.

«Поэтому даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами вкладчиков не произойдет», - объяснил Шабанов.

Он добавил, что часть такого рода банков вообще не работают с физлицами. Для того, чтобы правильно выбрать банк, необходимо посмотреть на его отчетность, которая представлена в открытом доступе на сайте ЦБ РФ, советует экономист.

Помимо этого, потребителям стоит обращать внимание на состояние банка и в выборе всегда ориентироваться на лучших, за которым следит ЦБ РФ. Также кредитная организация должна входить в систему страхования вкладов, что гарантирует возврат средств, передает телеканал «360».  

Ранее МВД сообщило о новых способах хищения средств у клиентов банков.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #банки #банкротство #финансы

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