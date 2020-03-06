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 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
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 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
18:30   6 Марта 2020
Весь мир

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Военный вертолет, на борту которого находились дипломаты, потерпел крушение в Мьянме. ЧП произошло через несколько минут после того, как вертолет взлетел. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно отправилось в путь в районе поселка Каунгкха в северной части Шанского штата Мьянмы. Среди пассажиров были в основном атташе иностранных посольств.

Из-за происшествия находившиеся в вертолете пассажиры не пострадали. Некоторые члены экипажа получили травмы. 

Дипломаты отправлялись на демонстрацию изъятых во время антинаркотической операции запрещенных препаратов и оборудования на сумму 66 миллионов долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
#вертолет #дипломаты #чп #мьянма #падение вертолета

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