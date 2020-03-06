Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Военный вертолет, на борту которого находились дипломаты, потерпел крушение в Мьянме. ЧП произошло через несколько минут после того, как вертолет взлетел. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно отправилось в путь в районе поселка Каунгкха в северной части Шанского штата Мьянмы. Среди пассажиров были в основном атташе иностранных посольств.

Из-за происшествия находившиеся в вертолете пассажиры не пострадали. Некоторые члены экипажа получили травмы.

Дипломаты отправлялись на демонстрацию изъятых во время антинаркотической операции запрещенных препаратов и оборудования на сумму 66 миллионов долларов.