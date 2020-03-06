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18:25   6 Марта 2020
Россия

Водонаева провела лингвистическую экспертизу своего поста в Instagram

Водонаева провела лингвистическую экспертизу своего поста в Instagram

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в своем в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования своего поста о «быдле и отчаявшихся от нищеты россиянах», которые начнут рожать ради маткапитала.

Экспертиза заключила, что признаки пропаганды, а также унижения человеческого достоинства или вражды в ее высказываниях отсутствуют. Специалисты не нашли в тексте каких-либо намеков на негативное отношение к демографической ситуации в России.

Лингвистическую экспертизу провел доктор филологических наук, профессур кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий. Водонаева продемонстрировала документ, опубликовав фотографию в соцсети.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #алена водонаева

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