Водонаева провела лингвистическую экспертизу своего поста в Instagram

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в своем в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования своего поста о «быдле и отчаявшихся от нищеты россиянах», которые начнут рожать ради маткапитала.

Экспертиза заключила, что признаки пропаганды, а также унижения человеческого достоинства или вражды в ее высказываниях отсутствуют. Специалисты не нашли в тексте каких-либо намеков на негативное отношение к демографической ситуации в России.

Лингвистическую экспертизу провел доктор филологических наук, профессур кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий. Водонаева продемонстрировала документ, опубликовав фотографию в соцсети.