Захарова заявила, что власти Нидерландов пытаются надавить на суд Гааги по делу МН17
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов пытаются повлиять на решение суда Гааги, который расследует дело о крушении Boeing в Донбассе в 2014 год
Захарова уверена, что путем большого количества информационных вбросов власти Нидерландов пытаются надавить на суд.
«Цель — сформировать общественное мнение нужным образом, подготовить его для того, чтобы подсветить и в какой-то степени обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы», — отметила Захарова.
Представитель ведомства отметила, что такие меры далеки «от тех высоких норм, на которые ссылались наши западные партнеры»
Летом 2014 года под Донецком разбился Boeing, совершавший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человека.