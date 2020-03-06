Гудков пополнил свой список «невиновных» террористов экстремистом Любшиным

Бывший член «Справедливой России» Дмитрий Гудков активно «защищает» различных преступников. Так, к числу «поддержанных» оппозиционером уголовников (фигуранты дела «Сети»*, «краснодарский каннибал» и тд.) присоединился уроженец Калуги Иван Любшин, назвавший устроившего в Архангельске теракт подростка «героем».

Гудков оправдывает преступников в рамках либеральной повестки

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима калужанина Ивана Любшина в рамках дела об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Уголовный процесс был инициирован после того, как мужчина опубликовал комментарий в социальной сети «Вконтакте» к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ, произошедший в октябре 2018 года. Теракт устроил студент колледжа, в результате чего пострадали трое, тогда как сам инициатор погиб на месте.

Важно отметить, что у Любшина уже были судимости. Первым стало дело об экстремизме, в основе которого лежали две видеозаписи: парад войск Третьего рейха и польский клип на песню «Вместо листьев», текст которой можно трактовать как призыв к расправе над коммунистами. Кроме того, мужчина обвинялся в реабилитации нацизма (ч.1 ст. 354 УК).

В своем комментарии, за который Любшина привлекли к уголовной ответственности, он заверил, что устроивший взрыв молодой человек является «героем». Позднее в ходе обысков в доме мужчины полицейские также обнаружили инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова» и литературу экстремистского содержания.

Дмитрий Гудков, будучи одним из самых ярких представителей «либеральной тусовки», предпочел проигнорировать эти «незначительные» детали из жизни экстремиста Любшина. В своем Telegram-канале он в обычной для «оппозиционной повестки» манере начал оправдывать трижды судимого преступника, ранее находившегося под подпиской о невыезде.

Террористы, каннибалы и экстремисты

Представители так называемой оппозиции выбрали «перспективное» с точки зрения западных демократий направление — они используют проходящих по уголовным делам россиян для привлечения внимания общественности и раскачивания обстановки в стране.

При этом любое громкое резонансное разбирательство сопровождается заявлениями, якобы фигуранты уголовных дел невиновны и выступают в конкретном деле как «жертвы режима». К слову, именно Гудков регулярно поддерживает преступников самых разных мастей.

Тот факт, что оппозиционер не прошел мимо истории Любшина, совершенно не удивителен.

Например, в 2019 году, когда Пресненский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за призывы к убийствам детей силовиков в социальных сетях. Гудков счел 30-летнего блогера «незаконно осужденным».

Наиболее резонансной историей, в которую Гудков также попытался внести свою лепту, стал суд над участниками запрещенной в России организации «Сеть»*. Ранее члены данной структуры были осуждены на сроки от шести до 18 лет. Тогда многие оппозиционеры ринулись отстаивать «невиновность» радикалов, однако ситуация изменилась кардинальным образом, когда либеральное латвийское издание «Медуза» опубликовало скандальный материал о возможной причастности членов «Сети» к сбыту наркотиков и двойному убийству.

До последнего момента, пока журналисты «Медузы» не разместили в сети признание одного из участников к двойному убийству, оппозиционеры были готовы бороться за свободу террористов даже ценой конфликта с латвийским изданием. Лишь теперь, когда аргументы касательно «непричастности» радикалов к тяжкому преступлению закончились, Гудков затих.

Не менее громкой историей, в которой отметился Гудков, стало «дело краснодарских каннибалов» — в феврале 2019 года житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону от туберкулеза. Узнав о смерти Бакшеева, оппозиционер стал заявлять, что обвинение, по которому его осудили, якобы было сфабриковано, а самого Бакшеева и вовсе «убили». Каких-либо аргументов, подтверждающих эту версию, Гудков приводить не стал.

Зачем Гудков пытается оправдывать преступность

В действиях Любшина, поддержавшего человека, который устроил взрыв в приемной архангельского управления ФСБ, есть своя преступная логика. То же самое относится к фигурантам «дела Сети»* или «краснодарскому каннибалу». О том, чем может руководствоваться Гудков, оправдывая этих преступников, долго рассуждать не приходится.

Практически все публикации «либерала» в социальных сетях, посвященные резонансным делам о терроризме или экстремизме, сопровождаются недоверием и пустой критикой в адрес правоохранительной системы.

Это говорит о том, что Гудкова уже не волнует причина ареста конкретных людей — ему важно действовать в рамках «повестки», которая не предусматривает одобрение деятельности «неугодного режима» по умолчанию.

*«Сеть» — признана террористической, запрещена в РФ