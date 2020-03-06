Сатановский рассказал, как в последнее время турки реагируют на русских

Обострение ситуации в Идлибе спровоцировало не только волну антироссийских заявлений со стороны турецких националистов, но и иностранных «агентов влияния» в РФ. Однако после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуация стала меняться. Подобное развитие событий в интервью ИА «Царьград» прокомментировал российский востоковед Евгений Сатановский.

«Турция накачана такой ненавистью, что любое русское слово, сказанное рядом с бандитом, боевиком, кем угодно, вещь, которая может спровоцировать удар ножа, выстрел, все что угодно», — заявил Сатановский, указывая на то, как в последнее время турки готовы реагировать на русских.

При этом источником было отмечено, что после проведенной встречи лидеров РФ и Турции наметилось определенное затишье в информационном поле. Так, со ссылкой на слова российского посла в Турции Алексея Ерхова было указано на то, что в последнее время информационное пространство и вокруг России, и вокруг российских дипломатических учреждений в Турции «значительно подчищено».

Однако, несмотря на это, Сатановским были высказаны опасения по поводу того, что осадок от этой неприятной истории остался, и россиянам не стоит расслабляться.

«Понятно, что туристический сезон этого года, как минимум, для людей нормальных, а не сумасшедших, надо пропускать», — резюмировал Сатановский.

Ранее президенты Путин и Эрдоган подписали новые соглашения по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.