Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Он признался, что долгое время скрывал свою болезнь.

Бизнесмен заявил, что в последние дни долго не появлялся на публике, из-за чего возникали различные спекуляции на фоне судебного процесса по претензиям налоговых органов США.

"И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в его заявлении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Сейчас бизнесмен намерен бороться за свою жизнь.