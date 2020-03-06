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17:41   6 Марта 2020
Россия

Острую форму лейкемии диагнострировали у Тинькова

Острую форму лейкемии диагнострировали у Тинькова

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Он признался, что долгое время скрывал свою болезнь.

Бизнесмен заявил, что в последние дни долго не появлялся на публике, из-за чего возникали различные спекуляции на фоне судебного процесса по претензиям налоговых органов США.

"И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии»,  — говорится в его заявлении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Сейчас бизнесмен намерен бороться за свою жизнь.

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Автор: Борис Любимов
#лейкимия #тиньков

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