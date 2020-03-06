Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
17:32   6 Марта 2020
Общество

Девушка из Иваново призналась Путину в любви

Девушка из Иваново призналась Путину в любви

Президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Иваново в рамках рабочей поездки, тепло приветствовали жители города.

Десятки жителей города вышли поприветствовать российского лидера, который находится в Иваново с рабочей поездкой. Президент отправился осматривать одну из поликлиник, которую модернизировали на выделенные бюджетные деньги.

Горожане встретили главу государства возле детской поликлиники. Одна девушка призналась Владимиру Путины в любви и подарила на память свою фотографию. В Иваново российский лидер провел встречи с представителями общественности и посетил парашютный завод.

Во время визита на предприятие Путин вспомнил, как прыгал с парашютом в годы учебы в спецшколе. Он отметил, что тогда все было устроено совсем по-другому.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #иваново

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...