Девушка из Иваново призналась Путину в любви

Президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Иваново в рамках рабочей поездки, тепло приветствовали жители города.

Десятки жителей города вышли поприветствовать российского лидера, который находится в Иваново с рабочей поездкой. Президент отправился осматривать одну из поликлиник, которую модернизировали на выделенные бюджетные деньги.

Горожане встретили главу государства возле детской поликлиники. Одна девушка призналась Владимиру Путины в любви и подарила на память свою фотографию. В Иваново российский лидер провел встречи с представителями общественности и посетил парашютный завод.

Во время визита на предприятие Путин вспомнил, как прыгал с парашютом в годы учебы в спецшколе. Он отметил, что тогда все было устроено совсем по-другому.