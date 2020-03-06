Блогер Манукян отметил, что Рунет изменил жизнь россиян

Рунету исполняется 25 лет, за это время Россия активно развивала цифровую экономику. Это во многом происходит благодаря лидерам в отечественной Сети.

Эти молодые люди ответственны за выполнение задач, которые поставили в послании главы РФ Федеральному Собранию — достичь существенного прорывного роста экономики, передает ФАН.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что западные страны в любой момент могут попытаться отрезать Россию от интернета.

«Незаметно пролетели 25 лет существования Рунета, который принципиально изменил нашу жизнь», — отмечает Манукян.

Участники конкурса «Молодые лидеры Рунета» возьмут на себя развитие российской Сети. Мероприятие пройдет впервые и будет направлено на поддержку амбициозной молодежи.