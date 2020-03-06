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17:10   6 Марта 2020
Россия

Блогер Манукян отметил, что Рунет изменил жизнь россиян

Блогер Манукян отметил, что Рунет изменил жизнь россиян

Рунету исполняется 25 лет, за это время Россия активно развивала цифровую экономику. Это во многом происходит благодаря лидерам в отечественной Сети. 

Эти молодые люди ответственны за выполнение задач, которые поставили в послании главы РФ Федеральному Собранию — достичь существенного прорывного роста экономики, передает ФАН

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что западные страны в любой момент могут попытаться отрезать Россию от интернета. 

«Незаметно пролетели 25 лет существования Рунета, который принципиально изменил нашу жизнь», — отмечает Манукян.

Участники конкурса «Молодые лидеры Рунета» возьмут на себя развитие российской Сети. Мероприятие пройдет впервые и будет направлено на поддержку амбициозной молодежи. 

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Автор: Юлия Яковлева
#рунет #молодые лидеры рунета

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