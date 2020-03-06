Перекрытие Днепра Киевом сказалось на Северо-Крымском канале

Заявив о готовности Киева возобновить подачу воды в Крым, новый премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль уже через считанные часы на своей странице в соцсети Facebook указал на то, что подобное развитие событий невозможно «по техническим причинам». Подобное положение дел не осталось без внимания главы Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, который прокомментировал данную ситуацию в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт обратил внимание на то, что «заявления Шмыгаля о "технической невозможности" возобновить водоподачу в Крым сделаны не зря». По его оценкам, за прошедшие шесть лет, что простаивал Северо-Крымский канал, его техническое состояние значительно изменилось в худшую сторону.

«Он сильно разрушился, инфраструктура пришла в упадок, окрестные земли в Херсонской области заболачиваются», — заявил Родионов, указывая на то, как перекрытие Днепра Киевом негативно сказалось на Северо-Крымском канале и прилегающей к нему территории на самой Украине.

В этом свете эксперт отметил, что для возобновления подачи воды украинской стороне прежде придется инвестировать серьезные средства в его восстановление. Однако в украинском бюджете сейчас нет на это денег.

В подобной ситуации эксперт предположил, что Киев мог бы предложить предоставить необходимые на ремонт канала деньги РФ, оформив это, как аванс в счет будущих поставок воды на территорию Крымского полуострова. Однако, резюмируя подобный план, Родионов указал на отсутствие у российской стороны интереса к подобным украинским предложениям, поскольку существуют большие риски того, что после получения денег власти Украины могут сразу же отказаться от взятых на себя обязательств по политическим мотивам.

Ранее новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможности восстановления подачи воды на территорию Крымского полуострова.