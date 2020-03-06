Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
16:56   6 Марта 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне

Гражданин Франции в возрасте 58 лет был заражен новым типом коронавируса в Камеруне. Об этом сообщает пресс-служба местного министерства здравоохранения.

Мужчину, приехавшего накануне в Яунде, медики поместили на карантин. Теперь врачи устанавливают круг людей, с которыми он контактировал, после чего у них возьмут анализы. Сейчас власти республики предпринимают весь комплекс мер, направленный на профилактику распространения коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр Камеруна распорядился усилить наблюдение за больным. Заболевшего француза поместили в изолятор Центрального госпиталя Яунде. Министр здравоохранения Манауда Малаши заявил, что для сдерживания распространения вируса правительство принимает все меры. Также он призвал всех проявлять бдительность и соблюдать правила гигиены.

Правительство страны ведет активное наблюдение за распространением заболевания и осуществляет все проверки населения с момента возникновения эпидемии COVID-19, что и позволило оперативно выявить случай первого заражения.

Вспышку болезни, вызванную новым коронавирусом COVID-19, зарегистрировали в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае число подтвержденных случаев заражения превышает отметку в 80 тысяч человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#китай #камерун #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...