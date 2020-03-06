Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне

Гражданин Франции в возрасте 58 лет был заражен новым типом коронавируса в Камеруне. Об этом сообщает пресс-служба местного министерства здравоохранения.

Мужчину, приехавшего накануне в Яунде, медики поместили на карантин. Теперь врачи устанавливают круг людей, с которыми он контактировал, после чего у них возьмут анализы. Сейчас власти республики предпринимают весь комплекс мер, направленный на профилактику распространения коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр Камеруна распорядился усилить наблюдение за больным. Заболевшего француза поместили в изолятор Центрального госпиталя Яунде. Министр здравоохранения Манауда Малаши заявил, что для сдерживания распространения вируса правительство принимает все меры. Также он призвал всех проявлять бдительность и соблюдать правила гигиены.

Правительство страны ведет активное наблюдение за распространением заболевания и осуществляет все проверки населения с момента возникновения эпидемии COVID-19, что и позволило оперативно выявить случай первого заражения.

Вспышку болезни, вызванную новым коронавирусом COVID-19, зарегистрировали в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае число подтвержденных случаев заражения превышает отметку в 80 тысяч человек.