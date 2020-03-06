Конкурс «Молодые лидеры Рунета» позволит найти лучших IT-специалистов

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что интернет-конкурсы позволят открыть новые таланты, нужные для развития Рунета и для экономики Российской Федерации.

Русскоязычный Интернет существует почти 26 лет и за это время число пользователей превысило 90 млн человек. Итоги конкурса «Молодые лидеры Рунета» показали, что такие мероприятия являются важными для реализации молодежи, а также дают людям возможность понять, что они способны претендовать на большие интересы и возможности, пишет «Экономика сегодня» .

Проект «Молодые лидеры Рунета» воплотили при помощи президентского гранта. Партнерами конкурса стали «Лаборатория Касперского», Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, «Ростелеком», информационное агентство ТАСС, бизнес-сообщества и СМИ.

«Конкурсы "Молодые лидеры Рунета", "Цифровой прорыв" очень нужны и полезны, они как сокровищницы. Благодаря им молодежь может заявлять о себе, о своих проектах, реализовывать их и, вероятно, продвигать дальше», – отметил Щельцин.

Спикер также считает, что государство осуществляет верные усилия на защиту экономической деятельности в Рунете от потенциальных угроз. Одной из них он считает использование западного ПО, которое может отключиться в любой момент. Глава «Цифровых платформ» считает, что в России необходимо внедрять отечественное программное обеспечение.