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16:32   6 Марта 2020
Весь мир

Сивков заявил, что Турция может не ждать помощи от США и НАТО в Сирии

Сивков заявил, что Турция может не ждать помощи от США и НАТО в Сирии

Турция не представляет для НАТО никакой ценности. Альянс не станет помогать Анкаре в ее начинаниях. Об этом заявил доктор военных наук Алексей Сивков в пятницу, 6 марта.

Военный эксперт в беседе с журналом «Слово и дело» отметил, что Североатлантический альянс не намерен поддерживать Турцию и Сирию, несмотря на двусмысленные сигналы Анкары. Он напомнил, что в НАТО отказались считать потери Анкары в Сирии нападением на турецкую сторону.

Сивков подчеркнул, что Турции отказал даже Вашингтон, несмотря на то, что Штаты активно настраивали Анкару на эскалацию сирийского конфликта. Таким образом натовцы показали туркам, что те для них никто. Кроме этого, альянс дал понять, что не станет им помогать.

«Турции НАТО оказывать помощь не собирается. Американцы тоже. Американцы обещали помощь, но они с большим удовольствием толкали Турцию на войну в расчете, что та ввяжется в войну, но турки продолжать военные действия не стали, несмотря на то, что американцы их к этому подталкивали. Они начали вести свою линию», — отметил Сивков.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сирия #нато #турция

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