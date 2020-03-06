Осташко заявил, что Навальному не удалось использовать тему коронавируса

Политический аналитик Руслан Осташко разнес в пух и прах очередной информационный вброс, запущенный Алексеем Навальным. Скандальный блогер продолжает использовать тему коронавируса для создания панических настроений в российском обществе.

Ситуация вокруг разошедшегося из Китая по всему миру коронавируса остается поводом номер один для обсуждений. Использует эту тему и блогер Алексей Навальный, вместе со своими сторонниками распространяя вбросы в социальных сетях. Навальнисты пытаются преподнести все так, что якобы реальное положение дел с заболеванием в России скрывается.

В одном из последних роликов блогер попытался убедить россиян в том, что медицина страны якобы развалена. По словам Навального, РФ не имеет средств для выявления коронавируса, пишет Nation News. Блогер усомнился сам и попытался посеять сомнения среди своих подписчиков, что в России зафиксировано всего семь случаев заболевания.

Очередной вброс Навального прокомментировал политический аналитик Руслан Осташко. Эксперт отметил, что блогер и другие представители либеральной тусовки получили новую методичку, сценарий которой решили отработать. Осташко напомнил, что первые тесты на коронавирус в РФ появились еще в начале распространения эпидемии.

Аналитик подчеркнул, что подобные вбросы распространяются для создания паники в обществе с помощью актуальной темы. Вместо коронавируса, по словам Осташко, либеральная тусовка воспользовалась бы другим поводом. Однако, по мнению эксперта, Навальному не удалось ввести в заблуждение общественность.