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16:13   6 Марта 2020
Весь мир

NASA опубликовало детальную панораму Марса

NASA опубликовало детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства задействовало марсоход Curiosity для съемки панорамы поверхности планеты. Полученные изображения обладают максимальной четкостью.

Для того чтобы детально изобразить панораму Марса, ученым пришлось сделать множество снимков. NASA также опубликовало видео, на котором поверхность планеты можно увидеть своими глазами. 

Источник видео: youtube.com@ NASA

Основная панорама была снята на телеобъектив устройства. Ведомство обнародовало ранее менее подробное изображение. Оно было сделано на другой объектив марсохода Curiosity с разрешением 650 миллионов пикселей.

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Автор: Илья Романович
#фото #наса #марс

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