Милонов предложил ужесточить наказание для провокаторов на незаконных акциях

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов считает, что РФ следует ужесточить наказание для провокаторов на незаконных митингах. Об этом он сообщил корреспонденту iReactor.

Депутат сравнил законодательство России и Грузии и пришел к выводу, что России следует ужесточить наказание, иначе последствия могут быть «тяжелыми для общества».

«Организаторы и те хулиганы, которые позволяют себе применять силу в ходе массовых мероприятий, должны быть жестоко наказаны, чтобы им неповадно было», — считает депутат.

При этом парламентарий уверен, что отправлять нарушителей в тюрьму сразу не стоит. Для первонарушителей достаточно будет условных сроков, а при повторных делах следует применять закон по всей строгости.

Летом 2019 года в Москве прошел ряд несанкционированных митингов, в ходе которых полиция задержала порядка полутора тысяч провокаторов.