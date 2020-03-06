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16:03   6 Марта 2020
Общество

Сбежавший из ПНС Ливии боевик рассказал секретные данные об одном из лидеров террористов

Сбежавший из ПНС Ливии боевик рассказал секретные данные об одном из лидеров террористов

Патриот из рядов так называемого ПНС Ливии сообщил Ливийской национальной армии (ЛНА) сведения об окружении главы «МВД» оккупировавшей Триполи террористической структуры.

Армии Ливии удалось узнать ценные сведения об одном из руководителей так называемого Правительства национального согласия. Пытавшийся сбежать с линии фронта боевик, назвал имена террористов, сотрудничающих с главой «МВД» ПНС Фатхи Башагой, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание Almarsad.

Информатор принадлежал к малочисленному кругу патриотов Ливии, находящихся в составе ПНС и недовольных участием сирийских боевиков во внутреннем конфликте страны. Отмечается, что сбежавший от Правительства национального согласия был серьезно ранен. Представители ЛНА провели допрос только после оказания медицинской помощи, однако радикальный исламист все равно скончался.

В последнее время именно сирийские террористы, которых переправляет в Ливию Турция, стали наибольшей угрозой для североафриканского государства. Один из полевых командиров боевиков из Сирии недавно попал в плен ЛНА.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #ливия #саррадж #пнс ливии

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