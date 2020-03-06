Сбежавший из ПНС Ливии боевик рассказал секретные данные об одном из лидеров террористов

Патриот из рядов так называемого ПНС Ливии сообщил Ливийской национальной армии (ЛНА) сведения об окружении главы «МВД» оккупировавшей Триполи террористической структуры.

Армии Ливии удалось узнать ценные сведения об одном из руководителей так называемого Правительства национального согласия. Пытавшийся сбежать с линии фронта боевик, назвал имена террористов, сотрудничающих с главой «МВД» ПНС Фатхи Башагой, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание Almarsad.

Информатор принадлежал к малочисленному кругу патриотов Ливии, находящихся в составе ПНС и недовольных участием сирийских боевиков во внутреннем конфликте страны. Отмечается, что сбежавший от Правительства национального согласия был серьезно ранен. Представители ЛНА провели допрос только после оказания медицинской помощи, однако радикальный исламист все равно скончался.