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15:46   6 Марта 2020
Россия

Крашенинников объяснил причину отказа от поправки о недвижимости для чиновников

Крашенинников объяснил причину отказа от поправки о недвижимости для чиновников

Внесение в Конституцию поправок о запрете для чиновников иметь недвижимость за рубежом является излишним. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Народный избранник отметил, что сейчас нет нужды запрещать государственным служащим иметь недвижимое имущество за границей. Он отметил, что у многих его коллег есть доставшаяся по наследству недвижимость, находящаяся на территории бывшего Советского Союза.

«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос», –  подчеркнул парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров заявил, что, согласно действующей в РФ Конституции, президент РФ не обязан каждый год выступать с посланием Федеральному собранию.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #конституция

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