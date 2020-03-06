Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Актер Михаил Ефремов не смог покинуть Санкт-Петербург на следующий день после спектакля — артиста не пустили на самолет в Ригу из-за того, что тот был пьян. На него завели административное дело.

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов планировал лететь на самолете компании AirBaltic, который должен был совершить рейс из Пулково в Ригу. Пошатывающийся артист пытался пройти на борт, но его не пустили, сообщает источник «Невских новостей».

Днем в Петербурге состоялся спектакль по книге Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» в ДК Ленсовета, главную роль в нем исполнил Михаил Ефремов.