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15:30   6 Марта 2020
Россия

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Актер Михаил Ефремов не смог покинуть Санкт-Петербург на следующий день после спектакля — артиста не пустили на самолет в Ригу из-за того, что тот был пьян. На него завели административное дело.

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов планировал лететь на самолете компании AirBaltic, который должен был совершить рейс из Пулково в Ригу. Пошатывающийся артист пытался пройти на борт, но его не пустили, сообщает источник «Невских новостей».

Днем в Петербурге состоялся спектакль по книге Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» в ДК Ленсовета, главную роль в нем исполнил Михаил Ефремов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #самолет #ефремов

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