Клишас заявил, что чиновники РФ по-прежнему могут иметь недвижимость за границей

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что поправки к Конституции РФ не повлияют на право иметь недвижимость за границей.

Клишас отметил, что в ходе обсуждения по внесению поправок к основному закону государства Конституции РФ, никаких решений по запрету чиновникам иметь объекты недвижимости в других странах не принималось. Об этом пишет издание "Экономика Сегодня".

Телеканал 360 сообщал: Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций рассказал, для чего нужны изменения в Конституции. По его словам, страна изменилась с даты первоначального принятия Конституции.