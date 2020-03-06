Предвыборная кампания сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса от демократической партии, набирает обороты. Аналитики считают, что у него есть все шансы составить серьезную конкуренцию Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Однако, чем популярнее становится политик, тем больше он получает «палок в колеса».

Газета The New York Times (NYT) опубликовала большой материал, в котором в подробностях описывается поездка Сандерса в СССР в 1988 году. Журналисты ссылаются на официальные данные государственного архива Ярославской области. По их запросу там предоставили ранее не обнародованные документы. Если верить NYT, информация не являлась секретной, но до недавнего момента ей никто не интересовался.

«Медовый месяц» в Ярославле

В 1988 году Сандерс был мэром небольшого города Берлингтон в штате Вермонт. Чтобы снять напряжение холодной войны между СССР и США, он посетил Ярославль в рамках программы городов-побратимов. С собой он захватил не только делегацию из 12 человек, но и свою супругу Джейн О'Миру Дрисколл, с которой только сыграл свадьбу. Сам политик позже назвал поездку в страну советов «странным медовым месяцем».

As Bernie Sanders Pushed for Closer Ties, Soviet Union Spotted Opportunity https://t.co/wDWeFcBbqe — Joan Gralla (@JoanGralla) March 6, 2020

В материале NYT раскрываются подробности той поездки. Сандерс посещал театры, дома творчества, катался на лодке по Волге и даже бывал в детских садах. График был расписан поминутно, уточняет издание. Политик остался доволен поездкой и, в особенности, отзывчивостью и гостеприимством русских людей.

В конце 1988 года с ответным визитом в Берлингтон прибыла советская делегация. Представитель предвыборного штаба Сандерса Майк Каска отмечал, что его шеф испытывал гордость за то, что стремился положить конец холодной войне с помощью программы городов-побратимов.

Три десятилетия спустя

Спустя тридцать лет ведущие американские издания указывают на связи Сандерса с Москвой. Газета The Washington Post (WP) в конце февраля писала, что Россия якобы пытается помочь президентской кампании сенатора и вмешивается в американские выборы. WP сослалась на слова анонимных источников, «знакомых с этим вопросом».

В контексте мнимых симпатий Москвы к Сандерсу опубликованный материал NYT – настоящий подарок для противников «сонного Берни», как саркастически называет конкурента Дональд Трамп. Материал может быть заказным с целью ослабить позиции не типичного для США политика социалистических взглядов, считает американист и историк Владимир Можегов.

«Он является опасным кандидатом, при этом еще и не кандидатом истеблишмента. Естественно, против такой "занозы" используются методы информационной войны. <…> Это чистой воды информационная атака, вряд ли там что-то новое можно накопать», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

В статье NYT нет ничего сенсационного. Автор сделал акцент на подробностях поездки, ранее не известных широкой общественности. К примеру, вернувшись в Штаты, Сандерс написал письмо первой женщине-космонавту и главе Союза советских обществ дружбы и культурных контактов Валентине Терешковой. Он поблагодарил ее за сотрудничество в развитии культурных отношений между СССР и США.

Несмотря на отсутствие сенсационных подробностей, публикация NYT может негативно отразиться на предвыборной кампании Сандерса, допускает Можегов.

«Естественно резонанс будет. Либеральные СМИ так и работают – вытаскивают любой совершенно незначительный эпизод и раздувают его до огромных масштабов. А народ клюет на такие "жареные факты". Никакой фактологии нарыть здесь невозможно, но Сандерсу этот текст, безусловно, повредит», — заключил американист.

Несмотря на политические разногласия прошлого и настоящего, дело Сандерса живет. Берлингтон и Ярославль до сих пор сохраняют дружеские отношения. Любительская хоккейная команда «Ярославские медведи» в феврале участвовала в ежегодном турнире на Берлингтнонском пруду. Российским спортсменам не пришлось долго ждать визы — посольство США в Москве оперативно решило все бюрократические вопросы.

Пока ведущие американские издания публикуют разоблачительные статьи о Сандерсе, политик всеми силами демонстрирует уверенность в своих силах. Ранее в Вермонте он заявил, что победит «самого опасного президента в истории нашей страны». Статистика говорит, что у другого кандидата от демократов Джо Байдена пока выше шансы потеснить Трампа. По итогам демократических праймериз в 14 штатах, Байден победил в девяти, в то время как Сандерс заручился большинством голосов избирателей только в трех.