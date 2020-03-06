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14:53   6 Марта 2020
Общество

Жители России не готовы видеть президентом РФ женщину

Жители России не готовы видеть президентом РФ женщину

Россияне не согласны видеть женщину на президентском посту. Согласно результатам ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК), 68% опрошенных не готовы к таким изменениям.

В то же время 21% выступает за то, чтобы женщина возглавила страну. По сравнению с 2016 годом, когда опрос проводился в прошлый раз, доля тех, кто согласен, упала на 10%. Опрошенные также отметили, что женщина-политик в России должна быть умна, образована, грамотна, компетентна и профессиональна – за такой набор качеств проголосовало 36%. Еще 29% выделили порядочность, принципиальность и честность.

Авторы исследования заметили, что во время президентских выборов 2024 года за женщину-политика свои голоса решат отдать 52% опрошенных. Однако это в том случае, если она действительно соответствует всем перечисленным выше качествам. 

Nation News передавало, что экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Государственная дума превращается в «Голубой огонек» из-за наплыва артистов в политику. По ее мнению, звезды эстрады должны заниматься творчеством.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #президент #женщина-политик

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