Объем секретного экспорта из РФ в 2019 году превысил 55 млрд долларов

Секретный экспорт из России в 2019 году составил более 55 млрд долларов, его доля в общей структуре экспортируемых товаров – 13%, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с 2018 годом доля экспорта товаров из секретных категорий (оружие, боеприпасы, военная техника, самолеты и природный газ) сократилась на 13%. Три четверти секретного экспорта составляет продажа трубопроводного газа, остальное – вооружение, отмечает РБК.

Главными импортерами природного газа из России стали Германия, Турция, Австрия, Италия и Белоруссия. Среди закупивших российское оружие государств лидерами являются Египет, Алжир, Китай, Индия и США.