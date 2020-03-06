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14:52   6 Марта 2020
Весь мир

Полиция Турции забросала греческую границу шашками, прикрывая мигрантов

Полиция Турции забросала греческую границу шашками, прикрывая мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов Турции забросали дымовыми шашками приграничную зону с Грецией. Инцидент произошел рядом с греческим пограничным пунктом «Кастаниес».

Атака на турко-греческую границу произошла в пятницу утром, 6 марта, при поддержке беспилотников. Об этом сообщила корреспондент RT Шарлотта Дубенски. Дымовые шашки, по ее мнению, были использованы, чтобы прикрыть мигрантов, которые пытались пересечь границу.

Мы были свидетелями того, как одновременно с проведением обстрела дымовыми шашками какие-то люди раздавали беженцам кусачки, чтобы они могли прорезать заграждение, — рассказала Шарлотта.

Стоит добавить, что мигранты массово бегут в Европу после обострения ситуации в Идлибе. Власти Анкары заявили, что больше не могут сдерживать потоки беженцев, и открыла границы. Греция не может принять такое большое количество нелегалов.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #полиция #греция

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