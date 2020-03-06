Портрет американской знаменитости ответит на рекламу от ФБР с Жегловым в Facebook

Политический эксперт Роман Романов заявил, что РФ должна ответить американским спецслужбам на провокационную русскоязычную рекламу тем же способом.

Федеральное бюро расследований опубликовало русскоязычную рекламу в Facebook, используя образ советского поэта Владимира Высоцкого. Реклама подразумевает под собой переход на сайт ФБР, на котором призывают к сотрудничеству граждан, обладающих какой-либо информацией для обеспечения государственной безопасности. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Политический эксперт Роман Романов в беседе с ФАН попробовал объяснить, в чем заключается такой интерес американских спецслужб к российской теме. Романов вспомнил, что в прошедшем году в сети появлялись некого рода объявления на территории Соединенных Штатов о наборе в ФБР русскоговорящих людей.

По словам аналитика, США пытается найти инструменты для оказания давления на граждан РФ. Он привел в пример недавнее задержание российского предпринимателя Олега Тинькова, который какое-то время вел свои финансовые дела в Штатах. Романов оценил эту ситуацию как нечто большее, чем информационная война.

Романов предположил, что Россия может ответить на «информационную атаку» со стороны США тем же оружием, использовав фотографию известного американца в обратном адресе, написав под ней, что РФ не против прийти на «место встречи» и поговорить.