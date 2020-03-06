К заграничной недвижимости чиновников назрели конституционные вопросы

Запрет на владение зарубежной недвижимостью в проект конституционных поправок не вошел, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента. Но такие ограничения могут принять в федеральном законе, на который будет ссылаться соответствующее положение обновленной Конституции.

Сторонниками лишения чиновников иностранной недвижимости через Конституцию стали депутаты Константин Слыщенко и Николай Арефьев — они же и внесли поправку. Коммунист Арефьев считает нужным распространить закон о кандидатах в президенты на депутатов, сенаторов Совета федерации и других чиновников. Но по закону кандидаты в президенты имеют полное право быть собственниками зарубежного имущества: главное его задекларировать. А вот иметь иностранное гражданство нельзя.

«Почему чиновники могут иметь счета, имущество за рубежом, а законы писать и руководить в России? Да пошли вы…! — категорично заявил Арефьев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», — Мы что, не найдем здесь своих что ли? Имущество должно быть в России, деньги должны быть в России. <…> Мы начинаем в законах писать, чтобы не было счетов у детей и у жен [чиновников], но мы не можем взрослых детей прищучить, они как бы самостоятельные, ездят учиться заграницу, открывают бизнес там».

Депутат от КПРФ намерен поставить вопрос о принятии поправки на отдельное голосование в Госдуме, но сомневается, что там поправку примут.

Повод для пиара

Тема о запрете иностранного имущества стала хорошим поводом для коммунистов напомнить о себе в медиа, считает политолог Евгений Сучков. Впрочем, «имущественный вопрос» поднимали и депутаты от «Единой России» — предложивший поправку Слыщенко и Евгений Федоров, ратующий за такой законопроект еще с 2013 года.

«КПРФ, как и все остальные партии, нуждаются в информационных поводах, чтобы лишний раз о себе заявить. Я лично рассматриваю это как попытку создания информационного повода», — заявил Сучков

Оформить запрет как законопроект, а не конституционную поправку, гораздо логичнее. Например, 81 статья Конституции определяет допустимый возраст президента РФ, срок проживания в России и гражданство — исключительно российское. О праве президента владеть иностранной недвижимостью ничего не сказано. Зато федеральный закон «О выборах президента РФ» состоит из 88 статей и охватывает буквально все: от правил выдвижения в президенты до ограничений кандидатов по служебному положению.

Подобным образом можно изменить условия государственной службы, запретив владение иностранным имуществом через федеральное законодательство. Многие предложения по поправкам в Конституцию на самом деле конституционными нормами не являются, считает Сучков. В том числе и поправка, запрещающая иностранную недвижимость.

«Это вполне может регламентироваться обычными законами. Достаточно обычного закона, принятого Госдумой», — поделился Сучков мнением.

Семь лет национализации госслужащих

Национализацию российских элит начал Владимир Путин еще в мае 2013 года. Тогда президент подписал закон, запрещающий чиновникам иметь зарубежные счета, «финансовые инструменты» и ценные бумаги в иностранных банках. Был и жесткий вариант этого законопроекта, радикально решающий имущественный вопрос. Его не приняли.

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк в декабре 2013 года объяснил это заботой о госслужащих в условиях финансового кризиса. Чиновникам пришлось бы срочно продавать дорогое имущество за меньшие деньги и терпеть убытки.

«Жесткая норма привела бы к прямым финансовым потерям этих госслужащих, хотя они приобретали это имущество на легальные средства в полном соответствии с законодательством», — говорил Железняк в интервью ТАСС.

Некоторым госслужащим иностранная недвижимость «доставалась в странах СНГ от их предков», отмечал вице-спикер.

Опасения возникли в 2020 году и у главы законодательного комитета ГД Павла Крашенинникова, он же сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Депутат опасается, что выходцы из бизнеса, имеющие возможность вложиться в интересы партии, перестанут идти в региональные парламенты. Аргумент семилетней давности о заграничном имуществе Крашенинников тоже упомянул. Как утверждает парламентарий, среди его коллег таких наследников немало.