Работодатели оплачивают сотрудникам больничные из-за карантина так же, как и по болезни, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Минтруд отреагировал на предложение российского депутата Андрея Ветлужских, который заявил о необходимости увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса. В российском ведомстве рассказали, что в данный момент отсутствуют основания для изменения базовых основ системы социального страхования. Власти страны принимают все меры для противодействия распространению коронавируса.

«Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания», — отметили в Минтруда.

Коронавирус проник в другие страны из КНР, где первые случаи заболевания были зафиксированы в декабре 2019 года. Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек.