Запланированные Петербургом соглашения подпишут вне ПМЭФ

Соглашения, которые Санкт-Петербург намеревался заключить на ПМЭФ, будут подписаны вне рамок форума, заявили представители власти.

Власти Северной столицы также поддержали решение об отмене Петербургского международного экономического форума из-за коронавируса нового типа.

Сообщалось, что отмена крупного мероприятия стала не лучшей новостью и для участников, и для организаторов, однако администрация поставила в приоритет здоровье и безопасность всех, кто должен был принять участие в форуме.