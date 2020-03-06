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Либералы «переобулись» после признания фигуранта дела «Сети» в убийстве

 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
Ученые выяснили, что кофе помогает в решении серьезных задач

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 Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали

Дипломаты на борту потерпевшего крушение военного вертолета не пострадали
13:34   6 Марта 2020
Политика

Запланированные Петербургом соглашения подпишут вне ПМЭФ

Запланированные Петербургом соглашения подпишут вне ПМЭФ

Соглашения, которые Санкт-Петербург намеревался заключить на ПМЭФ, будут подписаны вне рамок форума, заявили представители власти.

Власти Северной столицы также поддержали решение об отмене Петербургского международного экономического форума из-за коронавируса нового типа.

Сообщалось, что отмена крупного мероприятия стала не лучшей новостью и для участников, и для организаторов, однако администрация поставила в приоритет здоровье и безопасность всех, кто должен был принять участие в форуме.

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Автор: Олег Королев
#петербург #пмэф

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