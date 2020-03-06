Папа Римский высказал обеспокоенность «цифровой» жизнью молодежи

Папа Римский посоветовал молодежи проживать жизнь, а не постоянно выносить поверхностные моменты в социальные сети.

Папа Римский Франциск расстроен тем, что в цифровую эпоху многие молодые люди больше интересуются публикацией моментов своей жизни в соцсетях, а не ее проживанием. Понтифик считает, что молодежь растрачивается на поверхностные вещи.

«Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы», — заявил понтифик в рамках своего обращения по случаю Всемирного дня молодежи.

По его словам, мимолетные удовольствия и развлечения, в которые погружаются юноши и девушки, становятся причиной самолюбования и зависимости от цифровых технологий.