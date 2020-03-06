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 Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»

Автомобили Renault получат технологию обновления «по воздуху»
Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

 Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии

Эрдоган не планировал следовать договоренностям с РФ по Сирии
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12:30   6 Марта 2020
Политика

Вторая область Украины ввела карантин из-за ситуации с коронавирусом

Вторая область Украины ввела карантин из-за ситуации с коронавирусом

Члены городского совета Сумы на Украине решили отказаться от любых массовых мероприятий в муниципалитете. Причиной таких мер назвали эпидемиологическую обстановку на фоне распространения коронавируса.

Первый случай заболевания зарегистрировали 3 марта. Ограничения вводятся на любые события, которые планировались в городе. Кроме того, было предложено отказаться от различных конкурсов, экскурсий с участием учащихся школ и подобных мероприятий, пишет «Деловая столица».

В качестве исключения воспитанникам детских садов позволили участвовать в весенних утренниках, которые являются традиционными. По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, первый заболевшим стал мужчина, вернувшийся из Италии.

Сейчас на украине подозревается второй случай заражения. Жительницу Краматорска с симптомами ОРВИ доставили в стационар. Диагноз подтвердят или отклонят после получения результатов обследования

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Автор: Яна Либерман
#украина #политика #карантин #сумы #коронавирус

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