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12:29   6 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Спецслужбы Украины раскрыли подробности убийства ополченца Гиви

Спецслужбы Украины раскрыли подробности убийства ополченца Гиви

Сотрудник украинских спецслужб рассказал, что нейтрализация ополченца Гиви готовилась два года. Реализовать ее помогла внедренный в окружение Толстых девушка-агент.

Подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви удалось раскрыть только сейчас, когда следствие завершилось. Об этом рассказал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову.

По его словам, спецоперация готовилась два года. Заложить взрывчатку было поручено агенту-девушке — Толстых был известным любителем женщин.

Агент СБУ добавил, что после смерти Моторолы Гиви боялся выходить из дома, поэтому девушке пришлось втереться к нему в доверие, чтобы иметь возможность заложить бомбу в помещении. 

Напомним, Толстых умер в феврале 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» из-за взрыва. 

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Автор: Василий Пименов
#украина #убийство #сбу #ополченец #гиви

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