Спецслужбы Украины раскрыли подробности убийства ополченца Гиви

Сотрудник украинских спецслужб рассказал, что нейтрализация ополченца Гиви готовилась два года. Реализовать ее помогла внедренный в окружение Толстых девушка-агент.

Подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви удалось раскрыть только сейчас, когда следствие завершилось. Об этом рассказал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову.

По его словам, спецоперация готовилась два года. Заложить взрывчатку было поручено агенту-девушке — Толстых был известным любителем женщин.

Агент СБУ добавил, что после смерти Моторолы Гиви боялся выходить из дома, поэтому девушке пришлось втереться к нему в доверие, чтобы иметь возможность заложить бомбу в помещении.

Напомним, Толстых умер в феврале 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» из-за взрыва.